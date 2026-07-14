ВС РФ поразили еще три сухогруза в порту Одесса

Российскими ударными БПЛА поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южный Одесской области - объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса. Кроме того, в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - сказали там.