Россия нанесла массированные удары по Киеву и Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые высокоточные удары по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и порту в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны, заявление приводится в Telegram.

В заявлении оборонного ведомства говорится, что целями в Киеве стали предприятия, разрабатывающие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты и беспилотники.

Удар наносился при помощи дальнобойного вооружения воздушного и наземного базирования, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов.