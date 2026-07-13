Путину показали макет комплекса «Панцирь-С»

Президенту России Владимиру Путину на выставке Общероссийского народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На выставке, среди других экспанатов, представлены новые разработки «Кулибин-клуба» для бойцов СВО.

Так, командир отряда «Восьмерка» БАРСа «Крым» Дмитрий Трифонов продемонстрировал главе государства макет комплекса. «Панцирь-С» применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны вместе с имитатором радиолокационной цели.