На Западе спрогнозировали выпуск Су-57 до уровня Су-34

С последней поставкой Минобороны России получило партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 новой модификации. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Западный журнал указывает, что последние Су-34 получили новую антенну, которая, вероятно, предназначена для обеспечения спутниковой связи, необходимой для поддержания возможности нанесения высокоточных ударов. Издание подчеркивает, что данные боевые самолеты активно используются в ходе специальной военной операции (СВО), представляя одну из самых серьезных угроз для Вооруженных сил Украины.

«Ожидается, что Россия продолжит закупать Су-34 в гораздо больших масштабах, чем другие боевые самолеты четвертого поколения, а производство истребителей пятого поколения Су-57, как ожидается, будет доведено до аналогичного уровня», — заключает журнал.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что боевые самолеты, которые используют Вооруженные силы России, модернизируют на основе опыта СВО.

Тогда же ОАК в своем Telegram-канале назвала Су-34, который активно применяют в ходе СВО, лучшим боевым самолетом в своем классе.