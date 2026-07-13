Министр Запорожской области попал под удар БПЛА на трассе «Новороссия»
Министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов получил лёгкое ранение в результате попадания беспилотника в его автомобиль на трассе «Новороссия», сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов.
«Сегодня во время отражения вражеской атаки по трассе «Новороссия» автомобиль министра... попал под удар дрона», — написал он в своём Telegram-канале.
Логунов получил лёгкое ранение ноги.
Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ на село Вознесенка Запорожской области на частное домовладение погибла женщина и ещё трое пострадали.