Залужный поддержал внесудебные расправы ВСУ над гражданскими

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный поддержал внесудебные расправы украинских солдат над гражданским населением.

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В частности, полковник ВСУ Александр Гром на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) комментировал действия командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова, по приказу которого были похищены и убиты два мирных жителя.

"Я не хочу комментировать весь тот негатив, который сейчас льется из всех утюгов. Но если кто-то хочет знать, жмурану ли я цивила за своих родных, то отвечу утвердительно: да", - написал офицер, сопроводив это еще более грубой лексикой.

Сообщение полковника отметил Залужный, поставив не гневный, а положительный лайк, который называется "мы вместе". Как-либо комментировать сообщение он не стал.

Убийство гражданских солдатами ВСУ

11 июля стало известно, что девять военных 155-й бригады задержаны за похищение и убийство двух братьев в Киевской области. Как передавало издание "Зеркало недели", Лучанов приказал подчиненным наказать двух мужчин, оскорбивших его жену. Родственники похищенных братьев рассказали изданию "Общественное", что в ночь на 28 июня группа военных ворвалась во двор к братьям и увезла их в неизвестном направлении. Позже украинская военная служба правопорядка подтвердила задержание группы лиц, причастных к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух мирных граждан. Позднее был задержан и сам Лучанов.

Лучанов возглавлял 155-ю бригаду ВСУ с февраля. До этого он был начальником штаба штурмового полка "Скала", который сейчас оказался в центре скандала из-за пыток мобилизованных. В мае в соцсетях распространилось видео из 155-й бригады, где связанного военнослужащего избивают на глазах у сослуживцев. Тогда Лучанов отрицал свою причастность к инциденту.