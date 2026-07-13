Путин раскрыл подробности об обстановке в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России идут вперед в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Заявление об этом глава государства сделал во время выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!».