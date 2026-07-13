ВСУ потеряли шансы на удержание позиций в районе Красного Лимана ДНР из-за планомерного уничтожения логистики и систем управления. Как сообщает «Известия», об этом заявил командир огневого взвода гаубичной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Добрый.

Боец отметил, что если раньше противник еще мог подъезжать к населенному пункту на машинах, то теперь такой возможности нет — огонь ведется в том числе по позициям за Красным Лиманом.

«Они не могут, сами они туда не рвутся, они отправляют роботизированные комплексы, которые также мы уничтожаем благодаря взаимодействию с подразделениями БПЛА. Мы все видим и сразу же отрабатываем туда», — сказал военнослужащий.

Основные задачи подразделения Доброго — не дать противнику провести ротацию и подвезти боеприпасы. ВС РФ, по его словам, полностью нарушают логистику украинских боевиков. Кроме того, когда разведка передает координаты подразделений ВСУ, российские бойцы сразу поражают их высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Добрый добавил, что особое внимание артиллеристы уделяют подавлению технических средств ВСУ — в их число входят пункты управления БПЛА, радиолокационные станции и антенные комплексы. Таких объектов у противника в данном секторе «практически не осталось».