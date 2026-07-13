Комбрига ВСУ Лучанов задержан по делу об убийстве

Командир бригады Вооруженных сил Украины Станислав Лучанов задержан по подозрению в убийстве двух жителей Киевской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* (включен в перечень террористов и экстремистов), пишет ТАСС.

Ранее Лучанов стал подозреваемым по делу об умышленном убийстве двух братьев, которые сначала были похищены, а затем обнаружены их тела. Также по делу были задержаны девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, которую он возглавлял. По версии, появившейся в СМИ, именно Лучанов приказал подчиненным наказать двух мужчин, оскорбивших его жену.

«В Киеве задержали комбрига 155-й бригады Лучанова», - сообщил сегодня экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*.

При этом, по данным украинских изданий, информацию о задержании Лучанова подтвердили и в офисе генпрокурора. Комбриг перед задержанием ехал в автомобиле с адвокатом.

Лучанов возглавлял 155-ю бригаду Вооруженных сил Украины с февраля. До этого он был начальником штаба штурмового полка «Скала», который сейчас оказался в центре скандала из-за пыток мобилизованных.

В сентябре 2025 года родственники военнослужащих «Скалы» подсчитали количество пропавших без вести в том году - оно было сопоставимо с численностью батальона. Полк прославился издевательствами над личным составом и «мясными штурмами».

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.