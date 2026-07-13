Командование ВСУ приказало снять фейковое видео присутствия в Константиновке

Украинское командование приказало своим солдатам любым способом создать постановочные кадры из освобожденной российской армией Константиновки в ДНР.

Информацию подтвердили в пресс-центре Южной группировки войск, предоставив соответствующий радиоперехват, передает ТАСС.

«Подразделения разведки ЮГВ перехватили радиопереговоры ВСУ на Константиновском направлении. Радиоперехват с требованием командования ВСУ любой ценой снять постановочное видео своего присутствия в Константиновке», – сообщили в группировке.

Из аудиозаписи следует, что руководство требовало записать 10 коротких роликов с участием разных бойцов. Цель заключалась в создании иллюзии контроля ВСУ над населенным пунктом. Военным поручили найти приметные места для съемок, однако один из солдат ответил, что выполнить задачу практически невозможно из-за высокого риска для жизни.

Напомним, Министерство обороны России объявило о завершении зачистки Константиновки от украинских боевиков.

При освобождении города российские войска прорвали четыре рубежа обороны противника.

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о приказах командования снимать фейковые ролики для имитации контроля над населенным пунктом.