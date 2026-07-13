Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО

Российский военнослужащий, боец спецназа «Ахмат» с позывным Соболь рассказал о том, как решился подписать долгосрочный контракт на участие в спецоперации на Украине после того, как ранее получил восемь пуль и удар ножом в сердце. Его историей делится «Царьград».

По словам военнослужащего, изначально он пришел на краткосрочный контракт, но, увидев, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов едет вместе с бойцами на позиции, понял, что останется надолго.

«Приехал "ноль первый" — командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Построил личный состав, поговорил с нами минут 30. Потом мы начали грузиться на машины. Я смотрю, он тоже загружается. А когда и потом увидел его вместе с нами, понял, что с этим командиром я хочу служить. Впервые в жизни встретил генерала, который находился не на командном пункте, а с автоматом в окопе», — поделился он.

Соболь добавил, что в «Ахмате» людей берегут и не бросают на штурм тех, кто не имеет боевой подготовки.

Ранее Алаудинов заявил, что за время специальной военной операции Вооруженные силы Украины безвозвратно потеряли более двух миллионов человек.