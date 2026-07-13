ЕС хочет создать центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза обсудили создание в Черном море центра обеспечения морской безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», — заявила Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она добавила, что министры также обсудят параметры будущего центра, включая систему ротации командования и возможное место размещения штаб-квартиры центра. Предполагается, что реализацией инициативы будут руководить Болгария и Румыния.

Накануне у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

Источник ТАСС сообщал, что вылетевший из Литвы борт первоначально описал несколько кругов над центральной Румынией, а затем направился к побережью, где продолжил полет по кругу на высоте девяти километров. Аппаратура самолета способна распознавать воздушные объекты в радиусе до 400 километров.