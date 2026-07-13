Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь среди жилых домов в Херсоне и используют местных жителей в качестве расходного материала. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для киевского режима Херсон и херсонцы давно стали расходным материалом. Вооруженные формирования размещаются среди жилых домов, ведут оттуда огонь, подвергая людей смертельной опасности», - заметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что «кровавые провокации - излюбленный метод киевского режима», а в последствиях таких действий Украина «привычно пытается обвинить Россию».

В доказательство своих слов губернатор Херсонской области Владимир Сальдо привел присланное ему видео того, как украинские военные стреляют из переносного миномета прямо среди домов.

Напомним, что в конце сентября 2022 года в Херсонской области прошел референдум, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. Украина не признала итоги голосования. При этом часть региона на правобережье Днепра, в том числе и сам город Херсон, остается под контролем украинских военных.