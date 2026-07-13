Страшные потери: ВС РФ наносят массированные удары по ВСУ в Дружковке

Российская авиация и артиллерия наносят массированные удары по переброшенным к Дружковке подкреплениям ВСУ — противник несет огромные потери и готовится выставлять элитные спецподразделения в качестве заградотрядов. Как сообщает aif.ru, о ситуации рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, сейчас на дружковском направлении идет плановая, но интенсивная работа операторов БПЛА, артиллерии и ВКС. Они «ровняют с землей» тех, кого прислали в качестве ротации. Украинское командование пытается удержать стратегически важную трассу на Славянск и Краматорск — среди переброшенных сил есть террористические батальоны и спецподразделение «Омега». Однако Гагин считает, что их реальная боевая ценность в позиционных боях вызывает сомнения.

«Это люди, которые занимались только террором и умеют драться исключительно исподтишка и нечестно. Не думаю, что они всерьез смогут себя показать в развернутом бою где-то в полях. Воевать в посадках — это дело пехоты, а не спецназа. Скорее всего, эти подразделения нужны для полевой жандармерии, то есть будут исполнять роль заградотрядов, предотвращая бегство и дезертирство», — пояснил аналитик.

При этом Гагин заметил, что даже на второй линии такие «жандармы» понесут потери под массированными ударами. В результате заградотряды не смогут долго удерживать развал фронта.

Эксперт также отметил, что в попытках удержать Дружковку любой ценой ВСУ оголяют другие участки фронта. Этим незамедлительно пользуются российские войска. Гагин не может назвать точное количество потерь противника у населенного пункта, однако подчеркнул их колоссальный масштаб — сотни военнослужащих ежедневно.