Мужчина погиб в военкомате на Украине

Открыто уголовное дело о гибели мужчины в здании территориального центра комплектования в городе Кременчуге. Об этом со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины пишет ТАСС.

По данным ведомства, погибшему было 52 года, он был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями после того, как побывал в Кременчугском районном территориальном центре комплектования.

«По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны действием тупого предмета», - пояснили в ГБР.

Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы и перелома костей основания черепа.

Напомним, что на Украине ранее были приняты законы о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Также допущены к службе по контракту люди старше 60 лет. А депутат Рады Яна Зинкевич предупредила, что стране рано или поздно придется вернуться к вопросу мобилизации женщин.

При этом в соцсетях регулярно появляются кадры насильственной мобилизации мужчин на улицах. А военнопленные украинцы рассказывают, что медкомиссиями признаются годными к службе даже те, у кого есть серьезные заболевания.