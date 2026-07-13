Канистры скоро не понадобятся: ВС РФ системно бьют по украинским АЗС

Российские войска проводят системную кампанию ударов по украинским АЗС. Как сообщает «Царьград», военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что если в июне было уничтожено около 200 заправочных пунктов, то только в начале июля — более сотни.

По его словам, в прицеле оказались именно сетевые станции, которые обеспечивают не только гражданский рынок, но и снабжение подразделений на передовой. По мнению аналитика, это делает эффект куда более болезненным и долговременным.

Эффективность ударов повысилась благодаря новым реактивным дронам модельного рядка «Герань». Подоляка отмечает, что их перехват практически невозможен — создать систему ПВО вокруг отдельных автозаправок не представляется возможным, а привлечение истребителей для перехвата слишком рискованно и дорого.

Также эксперт заявил о первых социально-бытовых последствиях кампании. Волонтеры и водители из Днепра уже массово приезжают на заправки с канистрами, однако сами маршруты и АЗС становятся уязвимыми. Подоляка отметил, что в ближайшее время доступность топлива может серьезно упасть не только в Днепре, но и в Киеве.