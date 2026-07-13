Появились детали смертельного удара ВСУ по Московской области

Соседи ставших жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей поселка Пионерский в подмосковной Истре рассказали, что слышали взрывы еще ранним утром.

В беседе с «Российской газетой» они поделились деталями смертельного удара украинских военных.

«Беспилотная опасность была объявлена еще вчера вечером, но взрывы начали раздаваться ранним утром», — отметили жители Пионерского.

Появились кадры с разрушениями после атаки ВСУ под Москвой

По их словам, утром над частным сектором начал подниматься дым — там горели кровли нескольких домов. Одна из жительниц, Светлана, рассказала, что она выбежала из дома после сильного толчка.

«Как наш дом тряхнуло — вышла на улицу, услышала, как плачут соседские дети. Жужжание дронов смолкло. Сменилось воем сирен — по Волоколамскому шоссе неслась колонна скорых», — Светлана жительница Истры.

Украинские беспилотники атаковали Московскую область в ночь на 13 июля. В результате удара по Истре пострадали трое жителей муниципального округа, еще три человека стали жертвами налета. Кроме того, сообщалось о двух пострадавших в Солнечногорске.