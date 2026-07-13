Российские войска прорвали оборонительные порядки противника в Купянске. Как сообщает «Царьград», военный эксперт Валерий Ширяев заявил, что ВС РФ «забирают город назад».

По данным Ширяева, ВСУ «пятятся» под давлением российских войск. Группировка противника, вынужденная перебросить резервы на север Харьковской области, постепенно оставляет Купянск и покидает плацдармы в его окрестностях.

«В Купянске группировка войск "Запад" продолжает активные боевые действия в большом районе купянского узла. Могу констатировать, что на этой неделе практически исчез плацдарм ВСУ на восточном берегу Оскола. Никаких окружений я не вижу, просто украинцы, видимо, не имея сил сопротивляться на плацдарме, вышли за Оскол, и плацдарм схлопнулся», — заявил он.

Наступление идет накатами малых групп штурмовиков при поддержке дроноводов, артиллерии и авиации. По словам Ширяева, используется привычная тактика просачивания, накопления и последующего штурма. ВСУ оказывают достаточно ослабленное сопротивление по сравнению с зимой.

Отмечается, что Минобороны РФ не комментировало информацию о потере части контроля в городе — фронт динамичен и невозможно высказываться по каждому расширению и сокращению «серых зон». Однако стоит подчеркнуть, что вопреки вбросам противника и заявлениям ряда военкоров и военных волонтеров, Купянск не был потерян ни разу с момент объявления его освобождения.