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«Утилизация» идет по плану: ВС РФ продавливают ВСУ в Купянске

Никита Бородкин

Российские войска прорвали оборонительные порядки противника в Купянске. Как сообщает «Царьград», военный эксперт Валерий Ширяев заявил, что ВС РФ «забирают город назад».

«Утилизация» идет по плану: ВС РФ продавливают ВСУ в Купянске
© Global Look Press

По данным Ширяева, ВСУ «пятятся» под давлением российских войск. Группировка противника, вынужденная перебросить резервы на север Харьковской области, постепенно оставляет Купянск и покидает плацдармы в его окрестностях.

«В Купянске группировка войск "Запад" продолжает активные боевые действия в большом районе купянского узла. Могу констатировать, что на этой неделе практически исчез плацдарм ВСУ на восточном берегу Оскола. Никаких окружений я не вижу, просто украинцы, видимо, не имея сил сопротивляться на плацдарме, вышли за Оскол, и плацдарм схлопнулся», — заявил он.

Наступление идет накатами малых групп штурмовиков при поддержке дроноводов, артиллерии и авиации. По словам Ширяева, используется привычная тактика просачивания, накопления и последующего штурма. ВСУ оказывают достаточно ослабленное сопротивление по сравнению с зимой.

Отмечается, что Минобороны РФ не комментировало информацию о потере части контроля в городе — фронт динамичен и невозможно высказываться по каждому расширению и сокращению «серых зон». Однако стоит подчеркнуть, что вопреки вбросам противника и заявлениям ряда военкоров и военных волонтеров, Купянск не был потерян ни разу с момент объявления его освобождения.