Названа сумма, потраченная Польшей на американское оружие

Польша уже потратила на американское оружие и сервисную поддержку 65 миллиардов долларов и планирует выделить на эти цели еще 150 миллиардов. Такие данные озвучил замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик, пишет РИА Новости.

«Польша до сих пор потратила около 65 миллиардов долларов, если речь идет о закупках американской техники и строительстве разного рода сервисной поддержки в Польше», - пояснил Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, Варшава планирует дальнейшие закупки американской техники, в течение следующих лет на эти цели будет выделено около 150 миллиардов долларов.

Напомним, что сейчас в Польше находятся около десяти тысяч военных из США, но почти все они размещены в ротационном формате - солдаты сменяют друг друга каждые несколько месяцев и живут во временных лагерях. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее передал главе Пентагона Питу Хегсету запрос о закреплении американских войск в Польше на постоянной основе.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил о том, что в Вашингтоне считают Варшаву «образцовым союзником».