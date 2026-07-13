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Названа сумма, потраченная Польшей на американское оружие

Алиса Селезнёва

Польша уже потратила на американское оружие и сервисную поддержку 65 миллиардов долларов и планирует выделить на эти цели еще 150 миллиардов. Такие данные озвучил замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик, пишет РИА Новости.

Названа сумма, потраченная Польшей на американское оружие
© Global Look Press
«Польша до сих пор потратила около 65 миллиардов долларов, если речь идет о закупках американской техники и строительстве разного рода сервисной поддержки в Польше», - пояснил Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, Варшава планирует дальнейшие закупки американской техники, в течение следующих лет на эти цели будет выделено около 150 миллиардов долларов.

Напомним, что сейчас в Польше находятся около десяти тысяч военных из США, но почти все они размещены в ротационном формате - солдаты сменяют друг друга каждые несколько месяцев и живут во временных лагерях. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее передал главе Пентагона Питу Хегсету запрос о закреплении американских войск в Польше на постоянной основе.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил о том, что в Вашингтоне считают Варшаву «образцовым союзником».