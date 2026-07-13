Эксперты оценили возможные источники запуска БПЛА, атаковавших Подмосковье

Заслуженный военный летчик Владимир Попов в интервью aif.ru высказал мнение, что беспилотники, атаковавшие Подмосковье, могли быть доставлены к районам удара с использованием метеорологических зондов.

По его словам, небольшие аппараты поднимаются на высоту, перемещаются вместе с воздушными потоками, а затем в заданной точке отстыковываются для нанесения удара. Обнаружить такие носители сложно, поскольку радиолокационные станции практически не фиксируют шары и зонды.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин не исключил, что запуски могли осуществляться из Сумской или Черниговской областей. Он также отметил, что подобные БПЛА способны нести до 40 кг взрывчатого вещества.

В период с вечера 12 до утра 13 июля система ПВО перехватила 81 беспилотник в столичном регионе. В Истринском районе, в поселке Пионерский, погибли три человека, еще трое пострадали. В Солнечногорске дрон попал в многоэтажный дом, ранения получили два человека. В деревне Бабкино повреждены два частных дома, а в Можайске — карниз и остекление двух окон в многоквартирном доме.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 12 июля в сторону столичного региона направлялись более 350 украинских беспилотников. Большинство из них было уничтожено на дальних подступах.