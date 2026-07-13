Генерал назвал точки запуска дронов по Ростовской области и Ставрополью

Дроны могли атаковать Ставропольский край и Ростовскую область с южной части территории Украины или из нейтральных вод. Об этом рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

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По данным Минобороны России, сегодня ночью были перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотника самолетного типа. Были атакованы в том числе несколько районов Ростовской области, Таганрогский залив и Ставрополье. В Ставрополе из-за атаки БПЛА возник пожар на территории промзоны в хуторе Вязники.

По мнению заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, дроны могли быть запущены Вооруженными силами Украины из южных областей, а также из нейтральных вод.

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«Возможно, дроны идут с юга Запорожской области на стыке с Херсонской, далее через Мариуполь и Азовское море (…) Со стороны Одессы могли идти корабли под разными флагами, рыболовецкие шхуны, могли запускать оттуда БПЛА и потом уходить», — пояснил Попов.

По его словам, украинские беспилотники летят на малых высотах, при этом запуски ведутся в ночное время.