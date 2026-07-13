Экстремальная жара угрожает оборонным планам НАТО

Экстремальная жара становится серьёзной угрозой для оборонных планов НАТО, пишет Foreign Policy.

«Экстремальная жара становится серьёзной угрозой для оборонных планов НАТО, требуя пересмотра подходов к безопасности», — сказано в публикации.

Как уточняется, в Британии военным рекомендуют отменять физические нагрузки при опасной жаре, а высокие температуры повреждают взлётные полосы — в 2022 году ВВС перенаправляли самолёты из-за размягчения асфальта. При +45 °C для одной миссии может потребоваться два вертолёта вместо одного.

Эксперты призывают страны альянса обновить требования к инфраструктуре и адаптировать оборонные бюджеты к экстремальной погоде.

В конце июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что из-за аномальной жары в Европе за неделю скончались 1,3 тыс. человек.