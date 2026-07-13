В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования принудительно забрали клирика Украинской православной церкви иерея Романа Нагорняка. Данная информация была опубликована в телеграм-канале Союза православных журналистов.

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По словам источника, инцидент произошел, когда священник возвращался на машине с работы в село Червоноконстантиновка. Представители ТЦК остановили его транспорт и задержали. В тот же день для клирика провели медкомиссию, и сейчас он уже проходит службу на полигоне в Днепропетровской области.

Подобные случаи принудительного призыва духовенства УПЦ случаются не впервые. Ранее международные религиозные организации неоднократно обращали внимание киевских властей на недопустимость мобилизации священников.

С начала 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая регулярно продлевается. Государство предпринимает все меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы, несмотря на то, что многие пытаются любыми путями покинуть страну, часто подвергая себя смертельной опасности.

В соцсетях постоянно появляются видеоролики с принудительными задержаниями и конфликтами граждан с сотрудниками ТЦК в различных городах. Из-за острой нехватки личного состава военные комиссариаты усиливают рейды в общественных местах, задерживают мужчин и насильно помещают их в служебный транспорт. При аресте часто применяются физические силы, что приводит к нарушениям закона и даже к гибели людей.