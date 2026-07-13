В России объяснили долеты украинских дронов до Подмосковья

Необходимо выявить и уничтожить места запусков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил долеты украинских беспилотников до Подмосковья.

«Есть на это разные причины. Пытаются обойти [систему противовоздушной обороны (ПВО)], роем идут. Дело в том, что ПВО у нас имеет колоссальный коэффициент полезности, но все равно что-то проходит. Конечно, с этим надо бороться, надо свести [долеты] до минимума», — сообщил Колесник. «Самое главное — отпрофилактировать места запуска дронов, выявлять это все», — Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне.

Депутат отметил, что необходимо обратить более пристальное внимание за тем, что ВСУ могут завозить на территорию России, используя тактику и способы контрабандистов.

«Завозят дроны по частям, здесь собирают и потом пытаются применить по нашему мирному населению. Надо усиливать проверки на дорогах», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь с 12 на 13 июля в сторону Московского региона летели 350 беспилотников ВСУ. Как рассказал градоначальник, большая часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была уничтожена задолго до подлета к столице. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, добавил он.