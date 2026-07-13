На Украине военкомы перевернули биотуалет, чтобы поймать "уклониста"

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) перевернули на улице биотуалет, чтобы поймать прятавшегося в нем мужчину.

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Об этом сообщило издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Чтобы извлечь укрывшегося внутри биотуалета мужчину, представители ТЦК перевернули пластиковую кабинку вместе с человеком.

При этом о дальнейшей судьбе украинца издание ничего не уточняет.

Отметим, что на Украине с февраля 2022 года проводится массовая мобилизация. Несмотря на это, ВСУ сталкиваются с острым дефицитом личного состава. В связи с этим украинских мужчин ловят прямо на улицах, нередко это сопровождается избиениями.