ВС России отразили контрнаступление ВСУ восточнее Святогорска

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в беседе с информационной службой «Вести», что ВС России отразили контрнаступление украинских оккупантов восточнее Святогорска.

«Также мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию», — отметил он.

По его словам, ситуация в данном районе «достаточно ровная остаётся».

Ранее Пушилин заявил, что отдельных украинских оккупантов продолжают выявлять на севере и северо-западе Константиновки.