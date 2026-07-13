На Западе оценили возможности Украины по выпуску ракет для ЗРК Patriot

Планы Украины наладить выпуск противоракет для комплексов Patriot обречены на провал. Как сообщает «Царьград», западные эксперты считают, что за время от получения лицензии от США до выпуска первого припаса Россия сможет выпустить уже 1400 ракет.

Вопрос выдачи Украине лицензии на производства еще не решен, хотя украинские СМИ уже пытаются доказать противоположные. Однако между громким заявлением и серийным выпуском оружия лежит многолетний цикл создания, который невозможен в условиях современного конфликта. По самым оптимистичным оценкам западных экспертов на это уйдет два года, а в реальности времени потребуется еще больше.

«Пока Украина только будет создавать собственное производство, Россия потенциально успеет выпустить по украинской территории около 1400 баллистических ракет», — пришел к выводу немецкий обозреватель Юлиан Репке.

Эксперт оценил защитный «купол» Киева

Компания Lockheed Martin, которая производит Patriot, отмечает, что существенное наращивание объёмов производства возможно лишь через несколько лет. Проблему перегруженных цепочек поставок и дефицита комплектующих удастся решить примерно к 2030 году.

Другая проблема — размещение самого производства. Если оно появится на территории Украины, то цеха станут одной из главных целей для ударов России. Ряд экспертов считают, что заводы нужно расположить в Польше или другой стране НАТО.

Однако даже если завод появится, то его мощностей не хватит для Киева. США производят около 600 перехватчиков Patriot в год, чего недостаточно даже для полного покрытия мирового спроса. В результате даже американское производство не способно быстро компенсировать потребности Украины в условиях конфликта высокой интенсивности. До тех пор, пока ракеты украинского производства не уйдут в серию, у России по-прежнему будет преимущество — у Москвы будет возможность нанесения массированных ударов баллистическими ракетами, потому что дыру в системе украинской ПВО закрыть невозможно.