ВСУ пытаются изолировать Энергодар минированием дорог

Украинские войска минируют подъездные дороги, пытаясь изолировать Энергодар и осложнить его снабжение. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

В беседе с РИА Новости она сказала, что сохраняется угроза минирования подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС.

Яшина подчеркнула, что такие действия осложняют движение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.

Ранее она заявила, что атаками на Энергодар ВСУ хотят добиться создания дефицита кадров на Запорожской АЭС — украинская сторона стремится сделать так, чтобы атомщики уезжали из города.