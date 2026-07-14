Над Тульской областью ПВО сбила восемь дронов

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём канале на платформе «Макс». По словам главы области, все дроны были своевременно обнаружены и поражены силами ПВО, жертв и разрушений удалось избежать.

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По предварительной информации, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Однако губернатор отметил, что в регионе сохраняется опасность новых атак беспилотников, и призвал жителей сохранять бдительность. На месте падения обломков работают оперативные группы, которые проводят оценку обстановки и обеспечивают безопасность населения.

Тульская область, расположенная в Центральном федеральном округе, уже неоднократно подвергалась налётам дронов. В последние недели интенсивность атак со стороны ВСУ на приграничные и центральные регионы России остаётся высокой. Благодаря эффективной работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы серьёзных последствий удаётся избегать.

Власти региона держат ситуацию на контроле, все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Жителям рекомендовано при обнаружении подозрительных предметов или обломков БПЛА незамедлительно сообщать по телефону 112 и не приближаться к ним. В Минобороны подтвердили, что системная работа по отражению воздушных угроз будет продолжена.