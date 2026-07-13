Владимир Зеленский недавно пафосно объявил, что ВСУ будут вести конфликт с российскими войсками в небе. Как сообщает РИА Новости, ВС РФ поддержали «рациональное предложение» и уже используют эту возможность для нанесения массивных ударов — пока у Киева наблюдаются серьезные проблемы с ПВО.

Отмечается, что украинская блогосфера жалуется: системы ПВО уже девять дней не могут сбить ни одной баллистической ракеты. Более того, воздушную тревогу включают уже после первых ударов. Есть и свидетельства того, что атаки ВКС РФ периодически вообще не встречают сопротивления.

Противник пытается сочинить оправдания на ходу. В их числе жалоба на неисправность зенитных ракет западного производства, как и на их отсутствие. Об этом говорил и Зеленский, который заявлял о необходимости срочно поставить ВСУ ракеты-перехватчики PAC-3 к ЗРК Patriot. Саммит в Анкаре принес результаты — американцы пообещали дать лицензию на производство ракет для комплекса.

Однако на деле все не так радужно. Агентство Bloomberg сообщило, что «запуск производства даже при политической воле США упирается в жесткие технологические и логистические реалии». CNN Portugal утверждает, что развернуть производство практически невозможно в ближайшей перспективе из-за «технологической сложности проекта, дефицита комплектующих, проблем с логистикой и продолжающихся боевых действий». Responsible Statecraft пишет, что передача Украине лицензии несет риск для безопасности США, поскольку рано или поздно эта «интеллектуальная собственность» может оказаться в руках России.

Более того, проблемы возникают и из-за уровня технологий на Украине. Германия, имеющая больший промышленный и технологический потенциал, долгие годы запрашивала лицензию и выстраивала цепочки поставок для противоракет прошлого поколения. Даже их немцы смогут начать производить раньше 2027 года. Япония, у которой право на производство PAC-3 есть, всех технологий не имеет, получая часть деталей от США.

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«Всем очевидно, что обещание Трампа Зеленскому — это, по сути, троллинг, потому что запустить такое производство на Украине и долго, и сложно, и дорого, но дело даже не в этом. А дело в том, что американские производители систем Patriot никогда и ни при каких условиях никому не отдадут корову, которая вместо молока дает золотые слитки», — отмечается в публикации.

Для передачи лицензии на производство ракет для Patriot необходимо согласие самих производителей — концернов Raytheon и Lockheed Martin. Они его, скорее всего, не дадут из экономических соображений. Кроме того, разрешение нужно подтвердить в конгрессе. В результате даже если президент США Дональд Трамп подпишет указ, то он сразу же «полетит в мусорное ведро».

Россия же на фоне острого дефицита западных средств ПВО на Украине открывается «замечательная возможность показать на широком экране кузькину мать». Причем неважно, сколько раз в Вашингтоне пообещают дать Украине «очередную вундервафлю».