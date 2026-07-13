Эксперт оценил защитный «купол» Киева

Военный блогер Юрий Подоляка констатировал, что России удалось не только пробить «купол» Киева, но и нарушить систему противовоздушной обороны района, где собраны заводы по производству беспилотников и военные склады. Его слова приводит «Царьград».

Эксперт обратил внимание на то, что именно в Киевском районе была собрана наилучшая система противовоздушной обороны.

«Для того, чтобы под этим ПВОшным «куполом» развернуть главную площадку по производству ракет, БПЛА и прочего военного оборудования и снаряжения. До последнего времени этот купол более-менее работал. Но сейчас системно сбоит», - отметил Подоляка.

По его словам, сначала у Вооруженных сил Украины закончились противоракеты, затем был разрушен склад боеприпасов в Вишневом. А сейчас в Киеве перестали объявлять воздушную тревогу, что серьезно влияет на безопасность специалистов, задействованных в производстве оружия.

«10-минутный интервал, который у них ранее был на таких предприятиях использовался по полной. И это, даже в случае поражения объекта часто позволяло спасти квалифицированные кадры. Сейчас этого уже сделать невозможно. Потому, что где-то мы сумели нарушить «стройность работы системы оповещения киевского района ПВО ВСУ». И для противника это плохая новость», - констатировал военблогер.

В Киеве регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО, поставленным Западом, и просят увеличить поставки. При этом Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин подписали контракт на поставку 600 ракет к системам Patriot. Однако депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что первые ракеты по контракту появятся на Украине не раньше 2028 года.