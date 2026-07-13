«Дорого заплатим»: Европа требует немедленно нарастить помощь Киеву

В Европе призвали срочно нарастить военную помощь Украине, поскольку любые задержки обойдутся западным странам «очень дорого», сообщает Politico со ссылкой на источники. Этот вопрос станет одной из ключевых тем встречи «коалиции желающих» 13 июля.

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По словам европейского дипломата, цитируемого изданием, необходимо «дать Украине всё необходимое», поскольку настало время оказывать давление. Авторы материала подчёркивают, что срочность поставок оружия и финансовой поддержки будет в центре обсуждения на предстоящей встрече.

«Коалиция желающих» — неформальное объединение стран, которые активно поддерживают Киев вооружением и финансами. Встреча состоится 13 июля на фоне усилившихся российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Западные союзники опасаются, что затягивание поставок может ослабить обороноспособность ВСУ.

До этого несколько европейских лидеров заявляли о необходимости увеличения производства боеприпасов и систем ПВО для Украины. Однако на фоне внутренних экономических трудностей и политических разногласий некоторые страны задерживают выполнение обещаний.

На фоне заявлений о срочности эксперты отмечают, что европейские арсеналы истощены, а производство не успевает за потребностями. Telegram-каналы указывают на противоречия внутри ЕС: страны восточной Европы требуют увеличения помощи, тогда как западные государства, включая Германию и Францию, проявляют осторожность. В США также идут дискуссии о новых пакетах помощи. Встреча «коалиции желающих» может стать поворотным моментом. Однако без согласованных действий всех союзников Киев рискует столкнуться с дефицитом вооружений.