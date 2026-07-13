Россия жестко ответит на удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам, и координаты военной инфраструктуры в Киеве хорошо известны. Об этом рассказали aif.ru военные эксперты.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, а также Самарскую, где погиб человек, а еще трое, в том числе ребенок, получили ранения. А сегодня ночью беспилотники Вооруженных сил Украины совершили массированный налет на Москву и Подмосковье. По данным губернатора Андрея Воробьева, был сбит 81 БПЛА, есть погибшие и пострадавшие.

Для террористических атак, в том числе по Ростовской области, по словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, украинскими военными используются стартовые площадки в приграничье.

«Стартовые площадки могли быть в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР. Это Краматорск, Славянск. Также могли запустить из Харьковской области», — объяснил собеседник издания.

При этом для атак по Самаре, Туле, Подмосковью и Калуге, Брянску, Орлу и Смоленску дроны запускаются в том числе из Черниговской или Сумской областей.

Дандыкин уточнил, что выбор стартовых площадок напрямую связан с дальностью полета различных типов беспилотников. И ВС РФ находят и уничтожают «гнезда» операторов Вооруженных сил Украины, а также площадки по сбору дронов.

ВС РФ готовят удар по центру Киева

Ответ на атаки будет жестким и Владимиру Зеленскому «нужно приготовиться претерпеть страшное наказание», уверен советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Координаты объектов военной инфраструктуры в Киеве хорошо известны российским вооруженным силам. Удар придется по центру столицы националистов, по предприятиям ВПК, которые находятся в Киеве и области», — пояснил он.

При этом эксперт призвал учитывать, что решения о налетах на российскую территорию далеко не всегда принимаются в Киеве. Центры принятия решений расположены в Брюсселе, Лондоне, Берлине, констатировал Олег Иванников.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила о том, что удары Украины по территории России увеличивает риски и для Германии. Она призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца перестать помогать Киеву.