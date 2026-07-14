Трамп заявил об уничтожении 84% потенциала Ирана по производству вооружений

Президент США Дональд Трамп утверждает, что иранский потенциал по производству вооружений был уничтожен на 84%.

"Они по большей части утратили способность производить вооружения. Речь примерно про 84% (уничтоженных производственных мощностей - прим. ТАСС)", - заявил он в интервью телеканалу Newsmax.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате ударов с воздуха погиб в том числе верховный лидер республики Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана после первого раунда диалога, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с Соединенными Штатами меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.