Пленный заявил об убийствах мобилизованных в полку «Скала» ВСУ

Украинский пленный Валерий Мазур заявил об убийствах мобилизованных в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, пока он находился в части, там была «напряженка» — все ждали «каких-то проверок».

«Были случаи небоевых убийств военнослужащих. Некоторых военнослужащих просто расстреливали», — добавил Мазур.

Военнопленный добавил, что военнослужащие пропадали, и никто из сослуживцев не знал, что с ними произошло.

В сентябре 2025 года СМИ сообщали, что родственники военнослужащих «Скалы» подсчитали количество пропавших без вести в том году — оно сопоставимо с численностью батальона. Полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Он прославился издевательствами над личным составом и «мясными штурмами».