Командир батальона, действующего на Харьковском направлении, Олег Чистяков (фамилия изменена по просьбе собеседника) в интервью «Царьграду» заявил о техническом отставании российских подразделений. По его словам, основная проблема — недостаток FPV-дронов, систем управления и связи. На его участке количество подразделений БПЛА в семь раз меньше, чем у противника.

Чистяков также отметил, что у штурмовых подразделений возникли сложности с обеспечением пулеметами Калашникова, тогда как в 2022 году их поставляли в достаточном объеме. Кроме того, он сообщил о нехватке артиллерийских снарядов калибра 152 мм и кадровом дефиците операторов БПЛА, радиоинженеров, специалистов РЭБ и связистов.

Командир подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо перевести промышленность на военные рельсы и привлекать все ресурсы страны. Он также обратил внимание на отсутствие разрушений критической инфраструктуры в крупных городах Украины, таких как Киев и Днепропетровск, и сохранение железнодорожного сообщения, что, по его мнению, влияет на ход боевых действий.

Чистяков выразил мнение, что России необходимо использовать имеющееся преимущество в некоторых видах вооружений, пока западные страны не создали аналоги. Он также указал на необходимость пересмотра стратегии и установления собственных правил игры.