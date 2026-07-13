Стало известно о повреждениях инфраструктуры в Одессе

Утром в Одессе пострадала транспортная инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своём Telegram‑канале.

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В публикации отмечалось, что зафиксированы попадания по объектам транспортной инфраструктуры города, детали происшествия уточняются.

Согласно данным одесского издания «Думская», в регионе воздушная тревога была объявлена в 07:13 (время совпадает с московским), а спустя 16 минут прозвучал первый взрыв.