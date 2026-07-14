В Одессе на юге Украины произошли взрывы

На юге Украины произошли взрывы в Одессе. Об этом сообщает "Общественное". До этого в Харькове на востоке республики зафиксировали две серии взрывов. Согласно информации онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в части Харьковской области действует воздушная тревога.

Сирены также включены в Одесской, Николаевской, Сумской областях и районах Полтавской и Черниговской областей.

Воздушная тревога - сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом.

После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз. Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.