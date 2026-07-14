Минобороны: российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области
Бойцы группировки войск «Север» ударами беспилотников уничтожили танк Leopard производства ФРГ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, замаскированную огневую позицию танка обнаружили в районе населённого пункта Кровное во время разведки.
Координаты цели передали расчётам ударных БПЛА. Первыми ударами были уничтожены защитные сооружения, затем операторы поразили двигатель и башню танка.
В Минобороны отметили, что после этого произошла детонация боекомплекта.
Ранее сообщалось, что расчёты БПЛА «Севера» в течение ночи поразили танк Leopard, пять автомобилей высокой проходимости и пять огневых групп ВСУ.