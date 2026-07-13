Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании

Иранские военные поразили американские военные объекты инфраструктуры беспилотниками, сообщил Корпус стражей исламской революции.

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Удар пришелся по американской авиабазе в Иордании, заявили в КСИР, передает ТАСС.

В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил склады с вооружением и хранилища горючего.

«Удары по Иордании были лишь первым этапом операции возмездия», – подчеркнули в КСИР.

Иранские военные добавили, что масштабные действия против сил США продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования авиабазы Принца Хасана в Иордании.

Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил 10 баллистических ракет по американскому военному объекту Аль-Азрак.

До этого Тегеран провел совместную операцию против инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.