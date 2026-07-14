ВС РФ уничтожили четыре гексакоптера ВСУ в районе Красного Лимана

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Операторы дронов группировки "Запад" воздушными таранами сбили четыре тяжелых гексакоптера ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Расчетами радиолокационных станций в зоне ответственности были обнаружены гексакоптеры ВСУ, которыми противник хотел нанести удар по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана", - сказано в сообщении.

На видео, предоставленном министерством, запечатлено уничтожение четырех гексакоптеров ВСУ.