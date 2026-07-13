США открыли Ормузский пролив для 20 судов

Американские военные за последние сутки провели через Ормузский пролив около 20 гражданских судов, согласно информации, опубликованной журналистом Axios Бараком Равидом. Это событие произошло на фоне угроз со стороны Ирана о закрытии пролива.

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По данным Равида, американские военные координировали проход коммерческих судов через стратегически важный Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для международной торговли. В дополнение к 20 судам, прошедшим под защитой, несколько других судов также пересекли пролив без сопровождения, однако их количество не было уточнено.

Данная информация появляется на фоне недавних заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который объявил о намерении закрыть Ормузский пролив до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в дела Ирана. Это заявление подчеркивает растующую напряженность в регионе и возможные последствия для мировых торговых маршрутов.

Американские военные продолжают следить за ситуацией в проливе и обеспечивать безопасность судоходства, что может быть критически важным для стабильности международной торговли в условиях текущих геополитических рисков.