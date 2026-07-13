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Подземный город на случай войны с Россией построили в Финляндии

ТВ Центриещё 2

Финляндия серьезно подготовилась к войне с Россией. Власти страны построили под Хельсинки подземный город, способный укрыть от ядерного удара, пишет британская газета Times.

Подземный город на случай войны с Россией построили в Финляндии
© Global Look Press

Издание отмечает, что Хельсинки только выглядит, как обычная скандинавская столица. На самом деле под его улицами скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ. Этого хватит, чтобы в случае нападения разместить почти миллион человек.

Как рассказал авторам сотрудник отдела безопасности, внутри убежищ весьма комфортно. Там расположены сауны, олимпийские бассейны с водными горками, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры стрельбы из лука. А чтобы все эти объекты не простаивали без дела и приносили пользу, пока не началась война, их сдают в аренду.