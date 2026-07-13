США заявили о перехвате иранской ракеты и дрона

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Тим Хокинс заявил, что американским силам удалось сбить иранскую крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По утверждению Пентагона, оружие было запущено в направлении маршрута прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Хокинс уточнил, что примерно за час до инцидента подразделения КСИР открыли огонь в этой же акватории.

Военные США оперативно отреагировали на угрозу и нейтрализовали обе воздушные цели. Обстановка в регионе остается на грани открытого столкновения.

Ранее CENTCOM уже объявлял о начале новой серии ударов по иранским объектам в ответ на блокировку судоходства. Подтверждений со стороны Тегерана на данный момент не поступало.