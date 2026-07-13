Число уничтоженных за неделю над Россией украинских БПЛА подсчитали

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4830 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на данные Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Наибольшее количество дронов были сбиты 8 июля (903) и 10 июля (821). Подавляющая часть налетов совершена на европейские регионы страны.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Кроме того, средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что Германия оплатит одну из крупнейших закупок дронов для Украины.