The Times рассказала о подготовке Финляндии к войне с Россией

Под Хельсинки открыты 5,5 тысячи объектов, которые могут быть использованы в качестве бомбоубежищ, их вместимость оценивается в один миллион человек. О подготовке Финляндии к войне с Россией рассказала британская газета The Times.

Отмечается, что эти объекты функционируют как бассейны, сауны, спортивные залы, детские площадки, скейт-парки и концертные залы. При этом они находятся под землей, а также оснащены взрывозащитными дверьми и автономными источниками энергоснабжения. Подчеркивается, что переоборудование комплексов из гражданских в убежище займет менее суток.

В Финляндии заявили об ударе от России

«Чиновники и политики со всего мира посещают Хельсинки, чтобы узнать больше о его обширном подземном лабиринте, в том числе представители британского Министерства обороны и (украинский лидер Владимир) Зеленский», — говорится в статье.

Ранее аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндия находится под угрозой войны с Россией из-за размещения войск НАТО на территории Лапландии.