Американские военные обвинили командование в предательстве после удара Ирана

Американские военные, которые пережили атаку беспилотника Ирана на базу США в порту Эш-Шуайба, обвинили командование в предательстве. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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По данным издания, командование обвинили в игнорировании разведданных, согласно которым порт мог быть целью удара Ирана. При этом, по словам военных, на объекте рекомендовали не размещать личный состав из-за недостаточной защиты от дронов.

Из материала следует, что также американские военнослужащие раскритиковали действия бригадного генерала Клинта Барнса во время атаки. Военные утверждают, что после начала атаки он направился в укрытие, оставив своих подчиненных в здании. Спасением пострадавших занимались другие офицеры, добавили журналисты.

Газета напомнила, что удар по базе в Эш-Шуайбе был нанесен 1 марта. В результате атаки шесть военнослужащих 103-го командования материально-технического обеспечения армии США получили травмы, несовместимые с жизнью.

США ударили по Ирану

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.