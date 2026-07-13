Над Россией сбили 146 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 146 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - рассказали в Минобороны.