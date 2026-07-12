Министерство обороны Кувейта сообщило об атаке Ирана на три пограничных перехода

Министерство обороны Кувейта сообщило, что сегодня Иран совершил нападение на три пограничных перехода, расположенных на иракско-кувейтской границе, а также на морскую платформу компании Kuwait Oil Company.

© Московский Комсомолец

В результате инцидента был причинен материальный ущерб, а один из сотрудников платформы получил ранения. Согласно официальному заявлению, вооруженные силы Кувейта переведены в режим повышенной боевой готовности.

Согласно предыдущей информации, опубликованной изданием Axios, военнослужащие США осуществили ряд атак по объектам Ирана вблизи Ормузского пролива. Подобные действия могут стать катализатором для ответных шагов со стороны иранских союзников или их прокси-группировок в данном регионе.