В Кувейте отражают атаку Ирана

Армия Кувейта перехватывает иранские снаряды в небе над страной. Об этом сообщил генштаб Кувейта в социальной сети X.

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«Вооруженные силы [Кувейта] в настоящее время отражают воздушные цели противника», — говорится в сообщении.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР; элитные части иранских ВС) уничтожил пусковые установки ракет HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте.

В публикации отмечается, что КСИР атаковал американские РСЗО с помощью беспилотников. По данным агентства, ракеты HIMARS уже были готовы к запуску по территории Ирана.

До этого представитель министерства обороны Кувейта Сауда аль-Атвана заявил, что по меньшей мере один человек получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата по морской буровой платформе в территориальных водах эмирата.

9 июля Корпус стражей исламской революции заявил, что военно-морские и воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетно-дроновые удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.

Ранее в иранском аэропорту произошел взрыв.